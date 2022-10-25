Небензя предупредил ООН об угрозе ядерного теракта со стороны Украины

На вторник Россия запросила в СБ ООН обсуждение провокации с применением «грязной бомбы», которую готовит Украина, сообщил источник в Совбезе. Постпред России при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с предупреждением о планах Киева.

Фото: ТАСС ТАСС

Обсуждение предложено в разделе «разное», которое проводится в закрытом режиме, сообщил источник РИА «Новости».

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Источник ТАСС в ООН добавил, что обсуждение планов Украины устроить провокацию пройдет после заседания СБ по Сирии.

Процедура работы СБ ООН предусматривает, что после обсуждения основной темы члены Совбеза могут предложить дополнительные вопросы.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Россия «подумает, как в ближайшее время донести до общественности» информацию о планах Киева. В частности, он заявил, что российская сторона передаст письмо генеральному секретарю ООН с информацией о готовящейся провокации. Россия обсудила планы Киева с США, Великобританией и Францией.

«Те заявили, что к этому не причастны», – сообщил Полянский.

Он подчеркнул, что у России «есть достаточно четкие сведения о том, что украинцы планируют такую провокацию». Информация продолжает поступать, Москва хочет обобщить данные.

«Задача письма состоит в том, чтобы было понятно, что мы предупреждали, что у украинцев есть такие планы», – сказал Полянский, выразив надежду, что Гутерриш будет учитывать полученную информацию «в контактах с западными странами, с Украиной».

В письме, которое постпред России при ООН Василий Небензя направил генсеку, говорится, что Москва «будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма». Россия призвала Гутерриша предпринять все усилия, чтобы не допустить «этого гнусного преступления». Подчеркивается, что сама Россия никогда не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине. При этом отмечено, что провокация может быть осуществлена Украиной при поддержке западных стран.