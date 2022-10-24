Захарова назвала Зеленского «бен Ладеном номер два»

«Для мирового сообщества Зеленский это просто бен Ладен номер два — только в европиоидном обличии», — констатировала Захарова. Она добавила, что «это даже страшнее», так как украинского президента, по ее мнению, «кормят с ложки в много раз большей», а проявляемая со стороны Зеленского жестокость по отношению к украинцам «невиданна». «Никогда такого те самые террористы, которые стали злом номер один для Соединенных Штатов Америки, со своими людьми не творили», — заключила представитель МИД.