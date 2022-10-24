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1 час назад

Захарова назвала Зеленского «бен Ладеном номер два»

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила президента Украины Владимира Зеленского экс-лидером террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном в эфире Первого канала.

Захарова назвала Зеленского «бен Ладеном номер два»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для мирового сообщества Зеленский это просто бен Ладен номер два — только в европиоидном обличии», — констатировала Захарова. Она добавила, что «это даже страшнее», так как украинского президента, по ее мнению, «кормят с ложки в много раз большей», а проявляемая со стороны Зеленского жестокость по отношению к украинцам «невиданна». «Никогда такого те самые террористы, которые стали злом номер один для Соединенных Штатов Америки, со своими людьми не творили», — заключила представитель МИД.

Ранее Захарова назвала Зеленского «гороховым шутом», комментируя его заявления о том, что он «под "превентивными ударами" по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны».

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,Аль-Каида,Первый канал,
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