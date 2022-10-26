Пашинян встретится с Путиным и Алиевым в Сочи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября планирует отправиться в Сочи для встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в среду на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.
"Да, он отправится. По моим сведениям, он отправится", - заявил он на вопрос журналиста о том, примет ли участие Пашинян во встрече с Путиным и Алиевым в Сочи 31 октября.
Кремль ранее не анонсировал конкретную дату планируемой встречи Путина с Алиевым и Пашиняном, которые приглашены в РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС о дате трехсторонних переговоров сказал, что об этом "сообщат дополнительно".