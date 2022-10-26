В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
51 минуту назад

Пашинян планирует 31 октября встретиться с Путиным и Алиевым в Сочи

ТАССиещё 6

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября планирует отправиться в Сочи для встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в среду на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Пашинян встретится с Путиным и Алиевым в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, он отправится. По моим сведениям, он отправится", - заявил он на вопрос журналиста о том, примет ли участие Пашинян во встрече с Путиным и Алиевым в Сочи 31 октября.

Кремль ранее не анонсировал конкретную дату планируемой встречи Путина с Алиевым и Пашиняном, которые приглашены в РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС о дате трехсторонних переговоров сказал, что об этом "сообщат дополнительно".

Политика,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители