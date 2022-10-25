Путин и Чернышенко обсудили проблемы цифровизации

24 октября президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Вице-премьер доложил о результатах работы правительства за последние два с половиной года. Значительную часть повестки составили вопросы цифровой трансформации и развитие IT-отрасли.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем докладе Дмитрий Чернышенко отметил темпы реализации поручений президента: «Ваше поручение по достижению технологического суверенитета и в науке, и в технологиях является, наверное, сейчас самым главным вектором работы. Я Вам оперативно доложу по результатам двух с половиной лет работы правительства Михаила Владимировича Мишустина по вверенным мне направлениям. Прежде всего цифровая трансформация. Должен сказать, что, несмотря на геополитическую ситуацию, пандемию и другие потрясения, все целевые показатели цифровой трансформации перевыполнены. Самое главное, мы видим рост в разы доли массовых социально значимых услуг, которые граждане получают онлайн, а для того, чтобы это произошло, конечно, нужно подключение к интернету. Россия занимает сейчас шестое место в мире по доступности интернета. Это очень хороший результат, и он позволяет нам выполнять Ваши поручения по подключению социально значимых объектов к интернету».

Видео дня

АНО «Цифровая экономика», представители компаний-учредителей, а также отраслевые эксперты прокомментировали доклад вице-премьера: рассказали о своих цифровых сервисах, которые давно составляют конкуренцию западным аналогам; оценили результаты реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», выделили основные направления, на которые стоит обратить внимание при реализации нацпрограммы, затронули тему доменной индустрии.

Вопросы цифровизации и цифрового суверенитета являются критически важными для российских граждан, для общества и для функционирования бизнеса и других сфер. Именно поэтому необходимо наладить эти процессы на новых территориях России, считает генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Вопросы цифровизации, обеспечения бесперебойного доступа к интернет-сервисам, цифровой суверенитет — критически важны для жизни общества, функционирования бизнеса, госуправления, для регионов и всей страны в целом. Вот почему сейчас необходимо наладить все процессы интеграции, цифровизации и обеспечения доступа к интернету на новых территориях», — отмечает Плуготаренко.

По словам генерального директора АНО, в России много талантливых IТ-специалистов, работают в крупных технологических компаниях, есть множество сервисов, не только не зависящих от импортных решений, но и конкурирующих с мировыми аналогами.

Их существование становится возможным благодаря российской облачной инфраструктуре и дата-центрам, подчеркнул эксперт. Их создают отечественные компании в сфере IТ, а государство, в свою очередь, развивает единую цифровую платформу «Гостех». Она позволит вывести предоставление государственных услуг в интернете на качественно новый уровень.

«Все большее внимание уделяется такому краеугольному условию стабильному развитию цифровой экономики, как на обеспечение кибербезопасности. Участившиеся атаки, утечки персональных данных, взломы и замедление работы онлайн-платформ — негативно влияют на доверие пользователей к цифровым сервисам. К счастью, у России и здесь есть игроки мирового уровня и задел для развития, подтверждаемый, в том числе, государственной политикой в области безопасности критической инфраструктуры и защиты персональных данных», — подчеркнул Сергей Плуготаренко.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о цифровых технологиях, как основе экосистеме Сбера: «Цифровые технологии являются неотъемлемой частью Сбера. 84 процента кредитов наши розничные клиенты уже оформляют онлайн, без посещения офисов. А 100 процентов решений по кредитам физлицам и более 60 процентов — по оборотным и овердрафтным кредитам юрлицам принимается искусственным интеллектом, почти без участия человека. Ежемесячное количество активных пользователей (MAU) нашего приложения Сбербанк Онлайн составляет 74,6 миллиона человек. Цифровые технологии лежат в основе и наших нефинансовых продуктов и сервисов, например, умных устройств Sber. Так, в августе количество проданных устройств, в том числе ТВ-медиаприставок SberBox, смарт-дисплеев SberPortal, ТВ-медиацентров SberBox Top, умных медиаколонок SberBox Time, а также телевизоров под управлением Салют ТВ, перевалило за 1 миллион. Тот же искусственный интеллект как главная цифровая технология 21 века значительно повышает эффективность бизнеса. Финансовый эффект от его внедрения в Сбере в прошлом году составил 205 миллиардов рублей, а по итогам 2022 года мы ожидаем ещё более высокого показателя».

В пресс-службе «Ростелеком» отметили прорыв в развитии оптической инфраструктуры на всей территории страны благодаря нацпрограмме «Цифровая экономика»: «Задачи государства по подключению социально значимых учреждений (больницы, школы, ФАП и др.), а также проект устранения цифрового неравенства (УЦН) позволили проложить сотни тысяч километров новых волоконно-оптических линий связи до десятков тысяч населенных пунктов и объектов. Все это повышает доступность цифровых услуг для населения, потому что позволяет подключать дома и квартиры на базе созданной оптической инфраструктуры. В 2021 году стартовал второй этап проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), который предусматривает установку базовых станций мобильной связи четвертого поколения (LTE), то есть с высокоскоростным мобильным интернетом, в малых сельских поселениях с населением от 100 до 500 человек. В первый год подключили 1,2 тысячи сел и деревень, сейчас работы ведутся еще в 2 тысячах населенных пунктов. Все это дает возможность пользоваться современными цифровыми сервисами, начиная с портала госуслуг, жителям самых удаленных и труднодоступных территорий страны. Там появляется техническая возможность пользоваться дистанционной медициной, онлайн-банкингом, удаленным обучением и прочими привычными цифровыми сервисами».

По словам директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева, обеспечение безопасности цифрового пространства становится сейчас как никогда актуальным.