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1 час назад

Россия запросила заседание Совбеза ООН по «иранским беспилотникам» на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Россия запросила на вторник заседание СБ ООН в связи с тем, что Германия, Франция и Великобритания отправили запрос генсеку организации с просьбой направить экспертов на Украину для расследования якобы применения там иранских беспилотников.

Россия запросила заседание СБ ООН по «иранским беспилотникам» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник в Совбезе пояснил, что Россия запросила заседание в связи с риском нарушения статьи 100 Устава ООН, согласно которой генсек ООН и секретариат организации при исполнении своих обязанностей не должны получать указаний от каких-либо стран, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Россия запрашивает заседание СБ ООН из-за письма Великобритании, Франции и Германии, США « по проблеме «рисков целостности Устава ООН, созданных попытками определенных стран-членов оказать влияние на секретариат ООН». Россия запросила, чтобы с докладом перед Совбезом выступил юрисконсульт организации.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США намерены использовать утверждения о беспилотниках (БПЛА) с целью притянуть Иран как сторону конфликта на Украине, но эти попытки пока не приносят результата.

Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников в нарушение резолюции СБ всемирной организации 2231.

Политика,Константин Гаврилов,Василий Небензя,Совбез ООН,
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