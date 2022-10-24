Россия запросила заседание СБ ООН по «иранским беспилотникам» на Украине

Россия запросила на вторник заседание СБ ООН в связи с тем, что Германия, Франция и Великобритания отправили запрос генсеку организации с просьбой направить экспертов на Украину для расследования якобы применения там иранских беспилотников.

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Источник в Совбезе пояснил, что Россия запросила заседание в связи с риском нарушения статьи 100 Устава ООН, согласно которой генсек ООН и секретариат организации при исполнении своих обязанностей не должны получать указаний от каких-либо стран, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Россия запрашивает заседание СБ ООН из-за письма Великобритании, Франции и Германии, США « по проблеме «рисков целостности Устава ООН, созданных попытками определенных стран-членов оказать влияние на секретариат ООН». Россия запросила, чтобы с докладом перед Совбезом выступил юрисконсульт организации.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США намерены использовать утверждения о беспилотниках (БПЛА) с целью притянуть Иран как сторону конфликта на Украине, но эти попытки пока не приносят результата.