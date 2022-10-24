В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
42 минуты назад

Путин предоставил гражданство РФ бывшему вице-президенту Бурунди

Газета.Ruиещё 4

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий документ опубликован 24 октября на официальном портале правовой информации.

Путин дал гражданство бывшему вице-президенту Бурунди
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:.. Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 г. в Бурунди», — прописано в указе.

Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди в период с 2015 по 2020 годы. В 2018 году политика наградили государственной наградой РФ — орденом Дружбы.

В конце сентября Путин подписал указ о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке иностранцев, которые заключили контракт на военную службу.

26 сентября указом президента РФ российское гражданство получил Эдвард Сноуден, разоблачивший действия американских спецслужб. В США ему были предъявлены обвинения в нарушении закона о шпионаже.

Политика,Эдвард Сноуден,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители