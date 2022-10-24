СМИ: Путин проведет заседание совета по обеспечению потребностей войск

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 октября, проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд спецоперации. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, с докладами перед главой государства выступят премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по итогам референдумов. Кроме того, глава государства поручил создать специальный совет во главе с Мишустиным для координации работы по повышению безопасности. Собянину президент поручил возглавить координацию работы регионов по повышению безопасности совместно с администрацией президента.