СМИ: Путин проведет заседание совета по обеспечению потребностей войск

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 октября, проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд спецоперации. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, с докладами перед главой государства выступят премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».