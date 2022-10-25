Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин во вторник в Москве начал встречу с коллегой из Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало.

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Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, они обменяются мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике.