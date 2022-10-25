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1 час назад

Путин проводит переговоры в Москве с президентом Гвинеи-Бисау

ТАССиещё 15

Президент России Владимир Путин во вторник в Москве начал встречу с коллегой из Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало.

Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, они обменяются мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике.

Также будут обсуждаться вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия - Африка в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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