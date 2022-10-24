В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
21 минуту назад

Путин назвал первостепенную задачу правительства России

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин назвал первостепенной задачей правительства сохранение населения, здоровья и благополучия граждан. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, передает РИА Новости.

Путин назвал первостепенную задачу правительства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чернышенко напомнил о поручении российского лидера увеличить до 70% долю людей, которые регулярно занимаются спортом.

«Это самая главная задача», — сказал Путин.

Ранее в августе Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым заявил, что не стоит сильно повышать цены на спиртное, борясь с алкоголизмом. Он отметил, что «нельзя ничего запрещать», а нужно заниматься пропагандой здорового образа жизни и создавать инфраструктуру для занятий спортом.

В июле Путин поручил Министерству спорта провести всероссийские и международные турниры по хоккею среди молодежных команд.

Политика,Дмитрий Чернышенко,Александр Авдеев,Владимир Путин,Правительство РФ,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители