Путин назвал первостепенную задачу правительства

Президент России Владимир Путин назвал первостепенной задачей правительства сохранение населения, здоровья и благополучия граждан. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко , передает РИА Новости.

Ранее в августе Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым заявил, что не стоит сильно повышать цены на спиртное, борясь с алкоголизмом. Он отметил, что «нельзя ничего запрещать», а нужно заниматься пропагандой здорового образа жизни и создавать инфраструктуру для занятий спортом.