Захарова отреагировала на извинение Красовского за слова об украинских детях

Журналист Антон Красовский сам сделал заявление по поводу неприемлемости своих слов и извинился, очень хочется надеяться, что его раскаяние искреннее, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Захарова в своем Telegram-канале указала, что украинские ресурсы разгоняют ее комментарий об Антоне Красовском двухмесячной давности, выдавая за «оправдание» его реплик, сделанных 20 октября 2022, при этом им вторят российские СМИ. Она считает, что «с украинскими инфопомойками давно все понятно. Но российские-то должны отделять факты от фейков?»

Захарова указала, что реплики Антона Красовского от 20 октября 2022 года она не комментировала.

«Тут нечего комментировать, так как он сам сделал заявление по поводу неприемлемости своих слов и извинился. Очень хочу надеяться, что его раскаяние искреннее», – указала она, призвав российские инфоресурсы проверять факты.

Ранее журналист Антон Красовский принес извинения за слова в адрес украинских детей, прозвучавшие в эфире телеканала RT, когда он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Красовский попросил прощения «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главреда RT Маргариты Симоньян.