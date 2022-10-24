Лавров назвал основных получателей украинского зерна

Основными получателями украинского зерна являются страны ЕС, беднейшим странам достается лишь малая доля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил министр, Россия призывает активнее работать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы украинское зерно поступало в беднейшие страны. По его словам, получателями украинского зерна в рамках так называемой «пакетной сделки», которая была подписана в Стамбуле 22 июля, являются западные страны.
«На беднейшие страны приходятся лишь малые доли, которые выходят из портов в Черном море. Более половины украинского зерна идет в страны Евросоюза, об этом есть статистика ООН. Мы призвали наших коллег активнее работать с генеральным секретарем (генсекретарем ООН - прим.), чтобы изначальный замысел его пакетной сделки, сделки, которую он хотел нацелить на помощь беднейшим странам, воплощался в жизнь», - сказал Лавров.
Он также отметил, что западные санкции препятствуют поставкам российских зерна и удобрений в страны ОИС.
Ранее Украина обнародовала объемы поставок зерна в рамках продуктовой сделки. Так, по данным Мининфраструктуры, экспорт Украины в рамках продуктовой сделки с 1 августа составил 8,5 млн тонн зерна.