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1 час назад

Песков раскрыл планы Путина на разговоры с Макроном и Байденом

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не собирается беседовать со своими коллегами из Франции и США Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом. Об этом пишет ТАСС.

Песков раскрыл планы Путина на разговоры с Макроном и Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет. В настоящий момент не планируются», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговорах с главами военных ведомств США, Франции и Турции высказал озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы» на своей территории. Цель этой провокации — обвинить Россию в том, что она использовала оружие массового поражения.

По задумке украинских властей, это должно вызвать мощную антироссийскую компанию во всем мире — работы над ней уже якобы находятся в завершающей стадии.

Политика,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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