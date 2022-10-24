Недоверие некоторых стран к информации Москвы о "грязной бомбе" Украины не значит, что такой угрозы нет, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что "эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны [РФ Сергея Шойгу]". "Дальше уже их дело - верить или не верить", - добавил Песков.

В воскресенье Госдепартамент распространил заявление внешнеполитических ведомств Великобритании, США и Франции, в котором говорится, что эти страны не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы.