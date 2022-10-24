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25 минут назад

Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" налицо

ТАССиещё 1

Недоверие некоторых стран к информации Москвы о "грязной бомбе" Украины не значит, что такой угрозы нет, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что "эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны [РФ Сергея Шойгу]". "Дальше уже их дело - верить или не верить", - добавил Песков.

В воскресенье Госдепартамент распространил заявление внешнеполитических ведомств Великобритании, США и Франции, в котором говорится, что эти страны не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы.

Три страны отреагировали на предупреждения РФ по "грязной бомбе"

Ранее в тот же день Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны Великобритании, США, Франции и Турции. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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