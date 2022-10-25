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20 минут назад

Песков не стал комментировать слова Подоляка о возможном обмене главы компании "Мотор сич"

ТАССиещё 6

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена руководителя предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в "коллаборационизме" и "работе на Россию", на украинских военнопленных.

Песков прокомментировал возможность обмена директора завода "Мотор Сич"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее такую возможность не исключил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы не занимаемся вопросами обменов. И, насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В Службе безопасности Украины 23 октября сообщили, что главе компании "Мотор сич" предъявлены обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию". СБУ также опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, якобы подтверждающие его сотрудничество с Россией. 24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на два месяца.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что задержание главы предприятия "Мотор сич" может быть связано с его близостью к главнокомандующему Вооруженными силами Украины генералу Валерию Залужному, которого президент страны Владимир Зеленский считает политическим конкурентом и стремится ослабить его позиции. В комментарии ТАСС Рогов указал, что материалы по делу руководителя предприятия "Мотор сич" сфальсифицированы.

Политика,Валерий Залужный,Михаил Подоляк,Владимир Рогов,Вячеслав Богуслаев,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Мотор Сич,СБУ,
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