Песков прокомментировал возможность обмена директора завода "Мотор Сич"

"Мы не занимаемся вопросами обменов. И, насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.