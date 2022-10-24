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16 минут назад

Нарышкин призвал не допустить обладания Украиной ядерным оружием

Никита Бородкин

Мир не должен допустить обладания Украиной ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин прокомментировал риторику Запада о возможности применения ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор службы отметил, что стремление киевского режима получить ядерное оружие человечество увидело еще после выступления президента Украины Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене.

«И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», — сказал Нарышкин.

По словам Нарышкина, Россию очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия, что недопустимо.

Он также напомнил, что накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговорах с главами военных ведомств США, Франции и Турции высказал озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы» на своей территории. Цель этой провокации — обвинить Россию в том, что она использовала оружие массового поражения. По задумке Киева, это должно вызвать мощную антироссийскую компанию во всем мире. Работы над ней уже якобы находятся в завершающей стадии.

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