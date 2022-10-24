Нарышкин прокомментировал риторику Запада о возможности применения ядерного оружия

«И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», — сказал Нарышкин.

Он также напомнил, что накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговорах с главами военных ведомств США, Франции и Турции высказал озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы» на своей территории. Цель этой провокации — обвинить Россию в том, что она использовала оружие массового поражения. По задумке Киева, это должно вызвать мощную антироссийскую компанию во всем мире. Работы над ней уже якобы находятся в завершающей стадии.