В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
39 минут назад

Нарышкин: Россию беспокоит риторика Запада о возможности применения ядерного оружия

ТАСС

Россию очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия, это недопустимо. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин прокомментировал риторику Запада о возможности применения ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо", - сказал он.

Мир не должен допустить ситуации, когда Киев будет обладать ядерным оружием, заявил Нарышкин.

"Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием уже человечество видело на протяжении нескольких шагов, начиная с того дня, когда президент [Украины Владимир] Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить", - сказал он.

Политика,Сергей Нарышкин,СВР России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители