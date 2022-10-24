Нарышкин прокомментировал риторику Запада о возможности применения ядерного оружия

"Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием уже человечество видело на протяжении нескольких шагов, начиная с того дня, когда президент [Украины Владимир] Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить", - сказал он.