Нарышкин прокомментировал риторику Запада о возможности применения ядерного оружия

Россию очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия, это недопустимо. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо", - сказал он.
Мир не должен допустить ситуации, когда Киев будет обладать ядерным оружием, заявил Нарышкин.
"Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием уже человечество видело на протяжении нескольких шагов, начиная с того дня, когда президент [Украины Владимир] Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить", - сказал он.