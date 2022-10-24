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1 час назад

В Госдуме предложили освободить от мобилизации граждан с двумя детьми и беременными женами

Газета.Ru

Депутаты Государственный Думы Иван Сухарев и Сергей Каргинов призвали освободить от частичной мобилизации мужчин, у которых уже есть двое детей до 16 лет, и жена в настоящее время находится на 22-й неделе беременности. Соответствующее письмо они направили на имя вице-премьера Андрея Белоусова.

В ГД предложили освободить от мобилизации еще одну категорию граждан
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В настоящее время от мобилизации в том числе освобождаются мужчины, у которых есть трое детей до 16 лет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных граждан.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Впоследствии глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих-срочников.

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