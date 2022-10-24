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24 минуты назад

Володин обвинил Байдена в поддержке ядерного терроризма

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и главы ЕС поддерживают ядерный терроризм, выделяя деньги Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин обвинил США и ЕС в спонсорстве терроризма за помощь Украине
Фото: ТАССТАСС

Володин заявил, что власти Украины поручили ученым создать «грязную бомбу» (содержащую радиоактивные вещества, но не способную к ядерной реакции), а также продолжают обстрелы Запорожской и Курской АЭС.

Спикер Думы напомнил, что 20 лет назад США сообщили о планах «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) создать «грязную бомбу», способную заразить радиацией значительную территорию. Эта угроза сохранялась до ликвидации Усамы бен Ладена в 2011 году.

«Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского», - заявил Володин.

По его мнению, Байден и ЕС, оказывая финансовую и военную помощь Зеленскому, становятся «спонсорами и пособниками ядерного терроризма».

23 октября стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу связался с коллегами из Франции, Турции, Великобритании, США и заявил им, что Украина может устроить провокацию с использованием грязной бомбы.

Источники РИА Новости заявляли, что с помощью грязной бомбы Украина планирует обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

На Украине обвинения отвергли, во Франции, Британии и США предупредили, что «мир увидит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации».

Политика,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,Вячеслав Володин,Аль-Каида,Госдума,ЕС,
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