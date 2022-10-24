Володин обвинил США и ЕС в спонсорстве терроризма за помощь Украине

США и Евросоюз выступают в качестве пособников террористов, оказывая финансовую и военную помощь украинским властям, которые предпринимают попытки создания ядерной «грязной бомбы». Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — написал Володин в своем telegram-канале.

Спикер напомнил, что власти Украины инициировали разработку «грязной бомбы», при этом, нанося регулярные удары по гражданской инфраструктуре.