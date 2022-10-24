Рябков заявил о невозможности демилитаризации Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) должна находиться под охраной. Таким мнением с журналистами в воскресенье, 23 октября, поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Вместе с тем дипломат выступил за согласование параметров защитной зоны вокруг ЗАЭС. Второй стороной обсуждения, по его мнению, должно стать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

— Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность, — подчеркнул Рябков в интервью газете «Известия».

В минувшую среду, 19 октября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украинская армия совершила попытку высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС.