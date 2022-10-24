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1 час назад

Рябков заявил о невозможности демилитаризации Запорожской АЭС

Вечерняя Москва

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) должна находиться под охраной. Таким мнением с журналистами в воскресенье, 23 октября, поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков заявил о невозможности демилитаризации Запорожской АЭС
Фото:  МИД РФ МИД РФ

Вместе с тем дипломат выступил за согласование параметров защитной зоны вокруг ЗАЭС. Второй стороной обсуждения, по его мнению, должно стать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

— Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность, — подчеркнул Рябков в интервью газете «Известия».

В минувшую среду, 19 октября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украинская армия совершила попытку высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС.

По словам Рогова, несколько часов шли бои на территории ЗАЭС, в результате российским войскам удалось отбить попытку высадки десанта, в котором участвовало около 30 украинских катеров. В настоящее время ситуация находится под контролем, эвакуация населения из Энергодара не готовится.

Политика,Владимир Рогов,Сергей Рябков,МАГАТЭ,
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