Зеленский ответил на обвинение в подготовке ВСУ провокации с «грязной бомбой»

«Я считаю, что сейчас мир должен реагировать самым жестким образом. Если Россия подготовила еще один раунд повышения ставок и еще один шаг по эскалации, она должна сейчас, заранее и до любой новой "грязи" убедиться, что мир этого не проглотит», — подчеркнул Зеленский.