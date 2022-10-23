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7 минут назад

Минобороны РФ рассказало о новом разговоре Шойгу с главой Пентагона Остином

Газета.Ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вновь, во второй раз за последние три дня, провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Минобороны рассказало о новом разговоре Шойгу с Остином
Фото: ТАССТАСС

«23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу и министра обороны США Л.Остина», — сказано в публикации, где далее говорится, что предметом обсуждения министров стала ситуация на Украине.

21 октября Министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин также провели телефонные переговоры, обсудив вопросы международной безопасности. Речь шла также о специальной военной операции на Украине. После этого Остин поговорил с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым, пообещав оказывать поддержку и продолжать поставки военной помощи Киеву.

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Кроме того, 23 октября Шойгу уже поговорил по телефону с главами Минобороны Великобритании и Франции Беном Уоллесом и Себастьяном Лекорню.

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