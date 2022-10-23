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25 минут назад

Шойгу созвонился с министром обороны Британии

Майк Габриелян

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Британии Бену Уолессу. Он рассказал о возможной провокации Украины с применением ядерной «грязной бомбы». Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Шойгу позвонил министру обороны Британии Уоллесу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шойгу «довел до британского коллеги озабоченность» возможным провокационным шагом Киева.

Это уже третий министр обороны иностранного государства, с которым в воскресенье, 23 октября, глава российского оборонного ведомства проводит телефонные переговоры.

Ранее Шойгу общался с коллегами из Франции и Турции и также выразил им озабоченность по поводу «грязной бомбы», которую может использовать Киев.

В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

Появились кадры применения ракеты «Изделие 305» на Украине

Ранее источники РИА Новости заявили, что Зеленский и его окружение готовят ядерную провокацию на территории Украины - подрыв маломощного ядерного боеприпаса. Это необходимо им, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

Политика,Армия,СВО,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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