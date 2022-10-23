Шойгу позвонил министру обороны Британии Уоллесу

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Британии Бену Уолессу. Он рассказал о возможной провокации Украины с применением ядерной «грязной бомбы». Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Шойгу «довел до британского коллеги озабоченность» возможным провокационным шагом Киева.
Это уже третий министр обороны иностранного государства, с которым в воскресенье, 23 октября, глава российского оборонного ведомства проводит телефонные переговоры.
Ранее Шойгу общался с коллегами из Франции и Турции и также выразил им озабоченность по поводу «грязной бомбы», которую может использовать Киев.
В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».
Ранее источники РИА Новости заявили, что Зеленский и его окружение готовят ядерную провокацию на территории Украины - подрыв маломощного ядерного боеприпаса. Это необходимо им, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.