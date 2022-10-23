Шойгу позвонил министру обороны Британии Уоллесу

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Британии Бену Уолессу. Он рассказал о возможной провокации Украины с применением ядерной «грязной бомбы». Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

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Шойгу «довел до британского коллеги озабоченность» возможным провокационным шагом Киева.

Это уже третий министр обороны иностранного государства, с которым в воскресенье, 23 октября, глава российского оборонного ведомства проводит телефонные переговоры.

Ранее Шойгу общался с коллегами из Франции и Турции и также выразил им озабоченность по поводу «грязной бомбы», которую может использовать Киев.

В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».