Власти отреагировали на сообщения о «громких звуках» в Севастополе

Громкие звуки в Севастополе , о которых в сети сообщают местные жители, связаны с учениями на полигоне. Таким образом на происходящее отреагировал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram -канале.

Ранее власти Севастополя призвали местных жителей помочь привести в порядок все городские укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги. Отмечалось, что в бюджете города нет средств, чтобы сделать из подвалов «комфортные помещения с ремонтом», однако делается все возможное чтобы очистить подвалы от захламлений и оборудовать их вещами первой необходимости.