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1 час назад

Власти отреагировали на сообщения о «громких звуках» в Севастополе

Lenta.ru

Громкие звуки в Севастополе, о которых в сети сообщают местные жители, связаны с учениями на полигоне. Таким образом на происходящее отреагировал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Власти отреагировали на сообщения о «громких звуках» в Севастополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы», — объяснил он. Развожаев также попросил горожан сохранять спокойствие.

Ранее власти Севастополя призвали местных жителей помочь привести в порядок все городские укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги. Отмечалось, что в бюджете города нет средств, чтобы сделать из подвалов «комфортные помещения с ремонтом», однако делается все возможное чтобы очистить подвалы от захламлений и оборудовать их вещами первой необходимости.

Политика,Михаил Развожаев,
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