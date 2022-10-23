Захарова рассказала, как США попытались расквитаться с Венгрией

«Венгрия давно стала проблемой для Запада. С одной стороны — страна-член ЕС и НАТО, но с другой — ее за океаном [в США] не воспринимают иначе как государство, не желающее шагать в ногу под барабанный бой Капитолийского холма. Как только с Будапештом ни пытались расквитаться. И грозили штрафами Брюсселя, и признавали Венгрию «электоральной автократией», а не демократией, и публично вступали в дискуссию, и грозили финансовыми последствиями из-за несговорчивой независимой политики», — написала Захарова.