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50 минут назад

Захарова рассказала, как США попытались расквитаться с Венгрией

Газета.Ru

Венгрия вызывает недовольство западных государств, прежде всего США, из-за того, что власти страны не желают идти «под барабанный бой» американского государства, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что на этом фоне с Будапештом пытались по-разному расквитаться.

Захарова рассказала, как США попытались расквитаться с Венгрией
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Венгрия давно стала проблемой для Запада. С одной стороны — страна-член ЕС и НАТО, но с другой — ее за океаном [в США] не воспринимают иначе как государство, не желающее шагать в ногу под барабанный бой Капитолийского холма. Как только с Будапештом ни пытались расквитаться. И грозили штрафами Брюсселя, и признавали Венгрию «электоральной автократией», а не демократией, и публично вступали в дискуссию, и грозили финансовыми последствиями из-за несговорчивой независимой политики», — написала Захарова.

Как указала представитель МИД России, одним из последних шагов в отношении Венгрии, по информации СМИ, стала поддержка противников премьер-министра Виктор Орбана. По ее словам, речь идет о финансовых вливаниях в пользу венгерской оппозиции со стороны США.

«Выясняется, что и оппозицию в Будапеште финансировали. Венгерская «Модьяр Немзет» опубликовала расследование о финансировании леволиберальной коалиции противников Виктора Орбана со стороны американской НПО Action for Democracy <…> Кстати, общественное движение, так щедро спонсируемое американцами, имеет характерное название — МММ. Потому что «партнеры», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Орбан заявил о проигрыше Европы, которая переплачивает в 5-10 раз за энергоносители из США.

Политика,Виктор Орбан,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ЕС,
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