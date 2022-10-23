Путин поздравил Си Цзиньпина с назначением на пост генсека компартии КНР

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, переизбранному генеральным секретарем Компартии Китая. Об этом сообщает сайт Кремля.

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«Уважаемый господин Си Цзиньпин, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая», — сказано в послании.

Владимир Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР.

Российский президент также пожелал китайскому лидеру новых успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.