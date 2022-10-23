Путин поздравил Си Цзиньпина с назначением на пост генсека компартии КНР

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, переизбранному генеральным секретарем Компартии Китая. Об этом сообщает сайт Кремля.
«Уважаемый господин Си Цзиньпин, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая», — сказано в послании.
Владимир Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР.
Российский президент также пожелал китайскому лидеру новых успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.
В воскресенье, 23 октября, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря. Это его третий срок подряд.