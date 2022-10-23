В Госдуме ответили на угрозы Зеленского

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ударов по центру принятия решений РФ в случае ударов по Киеву звучат как агония и попытка подтолкнуть Запад к третьей мировой. Такое мнение в воскресенье выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления Зеленского в интервью канадскому телеканалу CTV.

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Ранее Зеленский заявил, что в случае нанесения удара по Киеву должен последовать удар союзников по центру принятия этого решения.

"Марионетка Зеленский откровенно толкает своих западных кукловодов к третьей мировой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все больше политиков, в том числе американских, среди которых и экс-президент США Барак Обама, "говорят о том, что нельзя допустить ввязывание в прямой конфликт с Россией, все чаще начинает звучать критика военной и финансовой поддержки Украины". "На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие "шока" от наступающего осознания грядущего провала проекта "антиРоссия", - подчеркнул Слуцкий.