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2 часа назад

Слуцкий: фразы Зеленского об ударе по центру принятия решений РФ звучат как агония

ТАССиещё 4

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ударов по центру принятия решений РФ в случае ударов по Киеву звучат как агония и попытка подтолкнуть Запад к третьей мировой. Такое мнение в воскресенье выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления Зеленского в интервью канадскому телеканалу CTV.

В Госдуме ответили на угрозы Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Ранее Зеленский заявил, что в случае нанесения удара по Киеву должен последовать удар союзников по центру принятия этого решения.

"Марионетка Зеленский откровенно толкает своих западных кукловодов к третьей мировой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все больше политиков, в том числе американских, среди которых и экс-президент США Барак Обама, "говорят о том, что нельзя допустить ввязывание в прямой конфликт с Россией, все чаще начинает звучать критика военной и финансовой поддержки Украины". "На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие "шока" от наступающего осознания грядущего провала проекта "антиРоссия", - подчеркнул Слуцкий.

Он напомнил, что любая агрессия со стороны западных стран "в отношении России - ядерной державы - неминуемо повлечет ответ". "И это уже будет реальное военное противостояние с Москвой, развязанное странами НАТО. Уверен, что на Западе это хорошо осознают", - отметил Слуцкий.

Политика,Владимир Зеленский,Барак Обама,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,
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