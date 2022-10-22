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1 час назад

МИД России заявил о конфронтационной политике Евросоюза

Lenta.ru

Принятые на заседании саммита Евросоюза решение подтвердили конфронтационный характер политики ЕС. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

МИД России заявил о конфронтационной политике Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из статьи Le Figaro, участникам саммита потребовалось чуть более десяти часов, чтобы прийти к соглашению о чрезвычайных мерах, направленных на преодоление энергетического кризиса. В частности, против введения потолка цен выступала Германия.

Между тем, на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение о том, что любые возможные ограничения цен на газ не затронут долгосрочные контракты Венгрии на поставки газа, в частности, 15-летний договор с российским «Газпромом».

Политика,Мария Захарова,МИД России,Газпром,ЕС,
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