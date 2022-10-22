Шольц оценил риск прямого конфликта России и НАТО

Конфликт между Россией и Украиной не должен перерасти в прямой конфликт между РФ и Североатлантическим альянсом, отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Шольц подчеркнул, что исключает возможность прямого противостояния между Россией и альянсом. Он добавил, что западным странам все же следует учитывать возможность такого исхода событий.

По его мнению, ситуация очень опасная, необходимо продумывать, просчитывать каждый шаг, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта и перерастания его в полноценное противостояние.