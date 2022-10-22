В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
5 минут назад

Шольц оценил риск прямого конфликта России и НАТО

Елена Прошина

Конфликт между Россией и Украиной не должен перерасти в прямой конфликт между РФ и Североатлантическим альянсом, отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Шольц оценил риск прямого конфликта России и НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шольц подчеркнул, что исключает возможность прямого противостояния между Россией и альянсом. Он добавил, что западным странам все же следует учитывать возможность такого исхода событий.

По его мнению, ситуация очень опасная, необходимо продумывать, просчитывать каждый шаг, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта и перерастания его в полноценное противостояние.

НАТО отказалось защищать Украину

Вместе с тем, пояснил канцлер Германии, Берлин продолжит поддерживать Киев. Он напомнил, что на днях власти страны отправили на Украину современную систему ПВО «Iris-T», «которой нет даже у бундесвера».

Политика,Олаф Шольц,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители