Медведев назвал три причины проведения спецоперации РФ

Защита своих граждан, как на территории страны, так и за ее пределами, присоединение союзных стран к враждебным блокам и отстаивание национальных интересов являются основными причинами спецоперации РФ на Украине. Их перечислил в своем посте в telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также он высказал иные замечания по текущей международной ситуации.

«Любая страна ставит во главу угла важнейшие приоритеты — защиту своих граждан и государственной независимости. Причем эта защита возможна не только на своей собственной территории, но и на других, если к тому есть основания. Иными словами, каждая страна вправе использовать военную силу, чтобы защитить своих граждан, которые уничтожаются на иностранных территориях. В том числе — проводить полноценные военные операции в целях защиты своего государства и народа», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что право на проведение таких спецопераций регламентировано ключевыми положениями Устава ООН и международной практикой по таким делам. Основаниями для проведения боевых действий, по словам Медведева, являются террор и убийства граждан на территории иностранного государства.

Зампред Совбеза РФ также затронул итоги Второй мировой войны. Он подчеркнул, что не ставит по сомнения все изменения, произошедшие после, однако для России они приемлемы до тех пор, пока не противоречат ее коренным интересам. В частности, это возможно до тех пор, пока бывшие страны-союзники СССР не вступают во враждебные Москве союзные блоки. Среди угроз Медведев также перечислил нарушение территориальной целостности и ядерное оружие.

Политик подчеркнул, что государство имеет право отстаивать национальные интересы и защищать жизни своих граждан. И форма, в которой это происходит, может быть более жесткой, если это соответствует моменту. Однако Медведев отметил, что мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо.