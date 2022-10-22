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21 минуту назад

В Совфеде раскрыли суть «решительного ответа» ЕС на ЧП с «Северными потоками»

Майк Габриелян

Евросоюз не будет расследовать теракт против «Северных потоков», чтобы скрыть правду об организаторах преступления. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Парламентарий напомнил, что саммит ЕС осудил теракт на газопроводах и пообещал дать «единый и решительный ответ». При этом Швеция, Дания и Германия «саботируют реальное расследование, отказывая России в участии».

«Единый и решительный ответ» — не более чем фигура речи. Ее предназначение — избежать нелицеприятной для Запада правды об организаторах теракта и всеми неправдами перевести стрелки на Россию», — написал вице-спикер в Telegram-канале.

Песков: Истина по делу о диверсии на «Севпотоках» удивит многих в Европе

Ночью 26 сентября были умышленно повреждены газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Теракт организовали вблизи острова Борнхольм. Было возбуждено уголовное дело о международном терроризме.

Ранее Германия, Дания и Швеция отказались от проведения совместного с Россией расследования ЧП. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе не хотят докопаться до истины, которая «многих бы удивила».

Политика,Видео,Константин Косачев,Дмитрий Песков,Совет Федерации,ЕС,
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