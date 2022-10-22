Рогов: Украина препятствует выезду людей в Запорожскую область

Украина продолжает препятствовать выезду с ее территории в Запорожскую область, часть людей не выпускают более чем полтора месяца. Об этом заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня Украина выпускает не всю часть людей, которую должны были выпустить 9 сентября. Задержка более чем на полтора месяца", - сказал он.
По информации Рогова, у желающих уехать на Украину проблем на контрольно-пропускном пункте не возникает.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 5 октября заявил, что обратился в МИД РФ с просьбой поднять в ООН вопрос об односторонней блокировке Украиной контрольно-пропускного пункта в Васильевке.