Рогов: Украина препятствует выезду людей в Запорожскую область

Украина продолжает препятствовать выезду с ее территории в Запорожскую область, часть людей не выпускают более чем полтора месяца. Об этом заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Сегодня Украина выпускает не всю часть людей, которую должны были выпустить 9 сентября. Задержка более чем на полтора месяца", - сказал он.

По информации Рогова, у желающих уехать на Украину проблем на контрольно-пропускном пункте не возникает.