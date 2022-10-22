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42 минуты назад

Рогов: Украина препятствует выезду людей в Запорожскую область более полутора месяца

ТАСС

Украина продолжает препятствовать выезду с ее территории в Запорожскую область, часть людей не выпускают более чем полтора месяца. Об этом заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: Украина препятствует выезду людей в Запорожскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня Украина выпускает не всю часть людей, которую должны были выпустить 9 сентября. Задержка более чем на полтора месяца", - сказал он.

По информации Рогова, у желающих уехать на Украину проблем на контрольно-пропускном пункте не возникает.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 5 октября заявил, что обратился в МИД РФ с просьбой поднять в ООН вопрос об односторонней блокировке Украиной контрольно-пропускного пункта в Васильевке.

Политика,Евгений Балицкий,Владимир Рогов,МИД России,ООН,
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