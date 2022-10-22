Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США

Украинская сторона использует поставляемые США РСЗО HIMARS для обстрелов ЛНР и ДНР. С февраля по октябрь в этих регионах были зафиксированы повреждения 10 тысяч домостроений и более 2 тысяч объектов инфраструктуры, включая 109 медицинских и 424 образовательных учреждения. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя , передает РИА Новости.

Он считает, что западные государства создают Киеву образ «невинной жертвы», нуждающейся в постоянной военной помощи. Небензя подчеркнул, что Европа и США поставляют именно те системы, которые могут наносить наиболее смертоносные удары по ДНР и другим регионам, подконтрольным Москве. Он перечислил ряд вооружений, которые США, Германия и Франция в скором времени отправят на Украину, а затем озвучил количество зафиксированных повреждений: пострадали 10 тысяч домостроений и более 2 тысяч объектов инфраструктуры, учитывая 109 медицинских и 424 образовательных учреждения. Небензя обратил внимание на то, что Военные силы Украины для обстрелов использовали американские РСЗО HIMARS.