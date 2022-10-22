Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США

Украинская сторона использует поставляемые США РСЗО HIMARS для обстрелов ЛНР и ДНР. С февраля по октябрь в этих регионах были зафиксированы повреждения 10 тысяч домостроений и более 2 тысяч объектов инфраструктуры, включая 109 медицинских и 424 образовательных учреждения. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
Он считает, что западные государства создают Киеву образ «невинной жертвы», нуждающейся в постоянной военной помощи. Небензя подчеркнул, что Европа и США поставляют именно те системы, которые могут наносить наиболее смертоносные удары по ДНР и другим регионам, подконтрольным Москве. Он перечислил ряд вооружений, которые США, Германия и Франция в скором времени отправят на Украину, а затем озвучил количество зафиксированных повреждений: пострадали 10 тысяч домостроений и более 2 тысяч объектов инфраструктуры, учитывая 109 медицинских и 424 образовательных учреждения. Небензя обратил внимание на то, что Военные силы Украины для обстрелов использовали американские РСЗО HIMARS.
Постоянный представитель РФ при ООН выразил мнение, что украинская сторона наносит удары «вглубь российской территории» и намеренно целится в гражданское население и инфраструктуру. Небензя также рассказал о случаях применения мин «Лепесток».