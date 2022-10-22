РФ обратилась к СБ ООН по ситуации вокруг Каховской ГЭС

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский последовательно наносит удары по инфраструктуре регионов, в которых прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Небензя считает, что лидер Украины «пользуется индульгенцией» на любые преступления, предоставленной западной стороной.

Небензя заявил, что Россия призывает руководство ООН принять меры для предотвращения «чудовищной провокации». Он также обратил внимание на то, что большинство ракет, которые ударили по территории Новой Каховки и городской ГЭС, — HIMARS США. Небензя считает, что Киев целится ими на Каховскую дамбу, в случае повреждения которой уровень воды повысится, и ближайшие территории будут затоплены. Он подчеркнул, что в случае реализации подобного сценария могут погибнуть тысячи мирных жителей.