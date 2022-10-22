РФ обратилась к СБ ООН по ситуации вокруг Каховской ГЭС

Россия на заседании Совета Безопасности ООН распространила письмо, в котором призвала западные государства предотвратить «провокацию Украины» на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает газета «Известия».
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский последовательно наносит удары по инфраструктуре регионов, в которых прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Небензя считает, что лидер Украины «пользуется индульгенцией» на любые преступления, предоставленной западной стороной.
«ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области. В сутки прилетает до 120 ракет», — уточняется в документе.
Небензя заявил, что Россия призывает руководство ООН принять меры для предотвращения «чудовищной провокации». Он также обратил внимание на то, что большинство ракет, которые ударили по территории Новой Каховки и городской ГЭС, — HIMARS США. Небензя считает, что Киев целится ими на Каховскую дамбу, в случае повреждения которой уровень воды повысится, и ближайшие территории будут затоплены. Он подчеркнул, что в случае реализации подобного сценария могут погибнуть тысячи мирных жителей.