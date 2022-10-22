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8 минут назад

Россия распространила в СБ ООН письмо о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Елена Прошина

Россия на заседании Совета Безопасности ООН распространила письмо, в котором призвала западные государства предотвратить «провокацию Украины» на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает газета «Известия».

РФ обратилась к СБ ООН по ситуации вокруг Каховской ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский последовательно наносит удары по инфраструктуре регионов, в которых прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Небензя считает, что лидер Украины «пользуется индульгенцией» на любые преступления, предоставленной западной стороной.

«ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области. В сутки прилетает до 120 ракет», — уточняется в документе.

Небензя заявил, что Россия призывает руководство ООН принять меры для предотвращения «чудовищной провокации». Он также обратил внимание на то, что большинство ракет, которые ударили по территории Новой Каховки и городской ГЭС, — HIMARS США. Небензя считает, что Киев целится ими на Каховскую дамбу, в случае повреждения которой уровень воды повысится, и ближайшие территории будут затоплены. Он подчеркнул, что в случае реализации подобного сценария могут погибнуть тысячи мирных жителей.

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