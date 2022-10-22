В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
14 минут назад

Небензя заявил о возможном пересмотре отношений с Секретариатом ООН

Елена Прошина

Если Секретариат ООН примет участие в расследовании применения иранских беспилотников на Украине, Россия может пересмотреть свои отношения с этим органом. Такое заявление сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

Небензя объявил о смене формата отношений с Секретариатом ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если специалисты ООН поддадутся уговорам западных стран и начнут «псевдорасследование» применения на Украине иранских беспилотников, ссылаясь при этом на положения резолюции 2231, российская сторона, вероятно, пересмотрит «весь комплекс отношений с Секретариатом ООН». Небензя считает, что в случае начала расследования Секретариат ООН потеряет право считаться беспристрастной стороной.

Агентство напоминает, что западные страны уверены в применении РФ иранских беспилотников в ходе боевых действий на Украине. Великобритания, Франция и ФРГ обратились к ООН с просьбой направить своих экспертов на Украину для детального расследования. По резолюции 2231 Ирану запрещено торговать некоторыми видами продукции без разрежения СБ ООН. Под ограничения попадают и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, Василий Небензя высказался насчет реакции западных стран на удары российскими беспилотниками и ракетами по объектам на территории Украины. Он заявил, что эта ситуация вызвала «настоящую истерику западных коллег». Небензя также подчеркнул, что высокоточные удары по объектам инфраструктуры на Украине подорвали «военные возможности и потенциал режима» президента Владимира Зеленского.

Политика,Василий Небензя,Владимир Зеленский,Совбез ООН,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители