Небензя объявил о смене формата отношений с Секретариатом ООН

Если Секретариат ООН примет участие в расследовании применения иранских беспилотников на Украине, Россия может пересмотреть свои отношения с этим органом. Такое заявление сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

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По его словам, если специалисты ООН поддадутся уговорам западных стран и начнут «псевдорасследование» применения на Украине иранских беспилотников, ссылаясь при этом на положения резолюции 2231, российская сторона, вероятно, пересмотрит «весь комплекс отношений с Секретариатом ООН». Небензя считает, что в случае начала расследования Секретариат ООН потеряет право считаться беспристрастной стороной.

Агентство напоминает, что западные страны уверены в применении РФ иранских беспилотников в ходе боевых действий на Украине. Великобритания, Франция и ФРГ обратились к ООН с просьбой направить своих экспертов на Украину для детального расследования. По резолюции 2231 Ирану запрещено торговать некоторыми видами продукции без разрежения СБ ООН. Под ограничения попадают и беспилотные летательные аппараты.