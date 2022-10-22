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21 минуту назад

Небензя не стал слушать выступление украинского постпреда Кислицы в СБ ООН

RT на русскомиещё 4

Постпред России при ООН Василий Небензя не пожелал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы в Совете Безопасности всемирной организации.

Небензя отказался слушать выступление украинского постпреда в СБ ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прежде чем завершить, хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду», — цитирует Небензю РИА Новости.

Постпред обратил внимание, что недавно Кислица в своих соцсетях позволил себе высказать оскорбительные замечания в адрес российских дипломатов.

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Небензя подчеркнул, что подобными действиями украинская сторона демонстрирует неспособность и неготовность к диалогу и переговорам.

Украинский дипломат ранее опубликовал в Twitter комментарий, в котором назвал логику Москвы «дебильной», а первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которых видела ООН».

Полянский прокомментировал высказывания постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.

Политика,Василий Небензя,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,
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