Небензя отказался слушать выступление украинского постпреда в СБ ООН

«Прежде чем завершить, хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду», — цитирует Небензю РИА Новости.