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33 минуты назад

Депутат ГД Милонов рассказал про убитых им бойцов ВСУ

Москва24

Депутат Госдумы России Виталий Милонов, отправившийся для участия в специальной военной операции на Украине, в интервью изданию "Московский комсомолец" рассказал, что на его счету есть убитые бойцы ВСУ.

Депутат ГД Милонов рассказал про убитых им бойцов ВСУ
Фото: ТАССТАСС

"Могу сказать, что подтвержденный у меня есть один расчет "Града" вместе с пусковой установкой", – сообщил Милонов.

Он уточнил, что среди бойцов Вооруженных сил Украины часто встречаются люди, говорящие на польском, румынском и других языках.

По словам Милонова, в ходе участия в СВО он занимается "уничтожением цели". Политик уточнил, что больше не испытывает жалости к убитым.

В ходе беседы с изданием депутат также сообщил, что среди убитых военных есть бойцы ВС РФ. Однако больше всего его "коробит", что украинские военные не забирают своих солдат.

Помимо военной службы, сообщил Милонов, он занимается выполнением гуманитарных задач, в том числе развозит подарки мирным жителям.

Несмотря на то что у политика шесть детей, он не оставил завещания. Также Милонов сообщил, что не боится смерти.

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23 сентября Милонов заявил, что прибыл в Донбасс для участия в специальной военной операции. Решение об участии в боевых действиях депутат принял на добровольной основе. Свое желание политик объяснил невозможностью быть в стороне от российских военных в этот период.

Политика,Армия,СВО,Виталий Милонов,Верховный суд,Госдума,
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