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18 минут назад

Сенатор от Крыма назвала единственный способ выживания для Украины

Алиса Селезнёва

Украина выживет только в случае отставки с президентского поста Владимира Зеленского и проведения переговоров с Россией. Об этом РИА Новости заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Сенатор от Крыма назвала единственный способ выживания для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом она отметила, что действия и высказывания президента Украины говорят о его неспособности верно оценивать ситуацию.

«Зеленский неадекватен, а ему в первую очередь сейчас надо подумать о спасении Украины. Единственный способ для Украины выжить сейчас - это отставка Зеленского и переговоры с Москвой», - считает Ольга Ковитиди.

Сенатор также высказала мнение, что украинский лидер уже не может действовать в интересах страны и выйти из игры, так как давно стал заложником Запада.

Однако результатом таких игр становится неизбежный как для США, так и для Европы затяжной системный кризис, по итогам которого и стоит делать выводы, «какой президент и какая страна действительно заслуживают уважения», констатировала Ковитиди.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции, которые привели к масштабному росту цен на газ и нефть.

Однако американский президент Джо Байден обвинил именно российского лидера в росте цен в США. Байден подчеркнул, что украинский кризис привел к росту цен на газ и продукты питания во всем мире, и назвал это «путинским повышением цен».

Политика,Ольга Ковитиди,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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