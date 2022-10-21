Сенатор от Крыма назвала единственный способ выживания для Украины

Украина выживет только в случае отставки с президентского поста Владимира Зеленского и проведения переговоров с Россией. Об этом РИА Новости заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

При этом она отметила, что действия и высказывания президента Украины говорят о его неспособности верно оценивать ситуацию.

«Зеленский неадекватен, а ему в первую очередь сейчас надо подумать о спасении Украины. Единственный способ для Украины выжить сейчас - это отставка Зеленского и переговоры с Москвой», - считает Ольга Ковитиди.

Сенатор также высказала мнение, что украинский лидер уже не может действовать в интересах страны и выйти из игры, так как давно стал заложником Запада.

Однако результатом таких игр становится неизбежный как для США, так и для Европы затяжной системный кризис, по итогам которого и стоит делать выводы, «какой президент и какая страна действительно заслуживают уважения», констатировала Ковитиди.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции, которые привели к масштабному росту цен на газ и нефть.