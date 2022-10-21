Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге рассказал журналистам, что российский лидер Владимир Путин брал в руки оружие довольно часто, что является нормальной практикой.

Песков, отвечая на вопрос, связано ли это со специальной военной операцией на Украине, заявил, что президент нередко сам предпочитает испробовать новое оружие, поэтому, по его мнению, это не связано со спецоперацией.

"Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись", - пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента рассказал о меткости главы российского государства на полигоне, подчеркнув, что тот попал в гонги.

"Там не очки, там гонги были. Сколько именно (попаданий - "Газета.RU"), не могу сказать" , - добавил Песков.