Кремль отреагировал на отставку Трасс

Отставка британского премьер-министра Лиз Трасс является внутренним делом королевства, а не Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он сказал, что РФ не имеет обыкновения лезть в чужие дела. В отличие от других государств, отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, от Великобритании не приходится ожидать «прозрения или политической мудрости».
Ожидать какого-то прозрения или политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе и Великобритании, не приходится. Тем более Великобритании, где, собственно, главы исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате каких-то партийных перетрясок, — сказал Песков.