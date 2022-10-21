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13 минут назад

«Это не наше дело»: Кремль отреагировал на отставку Трасс

News.ru

Отставка британского премьер-министра Лиз Трасс является внутренним делом королевства, а не Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на отставку Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он сказал, что РФ не имеет обыкновения лезть в чужие дела. В отличие от других государств, отметил представитель Кремля.

Трасс заявила, что подает в отставку

По словам Пескова, от Великобритании не приходится ожидать «прозрения или политической мудрости».

Ожидать какого-то прозрения или политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе и Великобритании, не приходится. Тем более Великобритании, где, собственно, главы исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате каких-то партийных перетрясок, — сказал Песков.

Политика,Лиз Трасс,Дмитрий Песков,
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