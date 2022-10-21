Кремль отреагировал на отставку Трасс

Ожидать какого-то прозрения или политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе и Великобритании, не приходится. Тем более Великобритании, где, собственно, главы исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате каких-то партийных перетрясок, — сказал Песков.