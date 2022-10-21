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36 минут назад

В Госдуме объяснили смелость в высказываниях Зеленского

Lenta.ru

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, поставляемых Киеву, поэтому он смел в своих высказываниях. Так это объяснил депутат Государственной Думы Олег Морозов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, президент Украины из своего бункера видит «только стволы натовских гаубиц».

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«И ему кажется, что современный мир держится, как и он сам, только на этих стволах и на долларах, которые ему грузовиками привозят. Отсюда убогая смелость его риторики», — подчеркнул Морозов.

Другие страны всегда будут вести диалог с Россией, в том числе на саммите «Большой двадцатки» (G20).

«А вот с ним (президентом Украины Владимиром Зеленским — прим. "Ленты.ру") только до тех пор, пока нужен хозяевам. Ибо он и есть сегодня главный европейский отморозок», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Зеленский в начале декабря опубликует сборник своих выступлений. В сборник «Послание с Украины» войдут выступления президента страны с 2019 по 2022 год, которые он выбрал сам, чтобы через них «рассказать историю украинского народа».

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Олег Морозов,Госдума,
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