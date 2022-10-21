Медведев пообещал Маску победу России и приглашение в Москву

«Пока-пока, Лиз Трасс, поздравления салату латук», - написал Медведев после объявления британского премьера об отставке.

Слова о салате - отсылка к шутке журнала The Economist, писавшего, что у премьерства Трасс будет «срок годности салата». Daily Star после этого начала стрим с фотографией Трасс и лежащим рядом салатом, с подписью «Кто продержится дольше?».

«Довольно хороший тролль, честно говоря. Кстати, как дела в Бахмуте?» - поинтересовался Маск под твитом Медведева.

Маск имел в виду борьбу российской и украинской армий за донецкий город Бахмут (Артемовск).

«До встречи в Москве на День Победы!» - ответил замглавы Совбеза.

Ранее Маск опубликовал в Твиттере серию постов, посвященных тому, как Россия и Украина могли бы заключить мир. Бизнесмен предложил провести еще одно голосование в регионах, вошедших в состав России, но под наблюдением ООН.

Также он заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева». По его мнению, Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.

«Этим, скорее всего, все и закончится - вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», - написал Маск.