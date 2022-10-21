Медведев пообещал Маску победу России и приглашение в Москву

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригласил основателя Tesla и SpaceX Илона Маска на День Победы в Москву. Их переписка произошла в Твиттере.
«Пока-пока, Лиз Трасс, поздравления салату латук», - написал Медведев после объявления британского премьера об отставке.
Слова о салате - отсылка к шутке журнала The Economist, писавшего, что у премьерства Трасс будет «срок годности салата». Daily Star после этого начала стрим с фотографией Трасс и лежащим рядом салатом, с подписью «Кто продержится дольше?».
«Довольно хороший тролль, честно говоря. Кстати, как дела в Бахмуте?» - поинтересовался Маск под твитом Медведева.
Маск имел в виду борьбу российской и украинской армий за донецкий город Бахмут (Артемовск).
«До встречи в Москве на День Победы!» - ответил замглавы Совбеза.
Ранее Маск опубликовал в Твиттере серию постов, посвященных тому, как Россия и Украина могли бы заключить мир. Бизнесмен предложил провести еще одно голосование в регионах, вошедших в состав России, но под наблюдением ООН.
Также он заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева». По его мнению, Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.
«Этим, скорее всего, все и закончится - вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», - написал Маск.
Маска раскритиковали в Киеве, обвинив в переходе на сторону России, но он напомнил, что SpaceX потратила около 80 миллионов долларов на запуск спутникового интернета Starlink на Украине.