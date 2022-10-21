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20 минут назад

Гатилов: США препятствуют мирным переговорам России и Украины

Елена Прошина

США стремятся не допустить переговорного процесса между Россией и Украиной, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Об этом пишет RT.

Гатилов: США препятствуют мирным переговорам России и Украины
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По его словам, Вашингтон убедил Киев в том, что Украина способна победить Россию на поле боя.

«Бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», — заявил Гатилов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что НАТО де-факто влезло в конфликт на Украине, но это не изменит на цели России в проведении спецоперации. Также секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил о том, что де-факто против России «воюет блок НАТО».

Также о том, что Киев отвергает любые предложения о переговорах с Москвой ранее сообщил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что вместо этого «продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди».

Политика,Геннадий Гатилов,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ООН,Совет безопасности РФ,
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