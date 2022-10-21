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24 минуты назад

Депутаты Госдумы взяли шефство над военными городками

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты взяли под опеку военные городки. Свое выступление на заседании Госдумы он опубликовал в Telegram.

Депутаты Госдумы взяли шефство над военными городками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нам надо всем, независимо от того, кто относится к какой фракции, взять под опеку военные городки, медицину взять, вот здесь наша помощь нужна, в каком состоянии объекты культуры, гарнизонный дом офицеров, школа», - заявил Володин.

Он подчеркнул, что сейчас Минобороны полностью сосредоточено на решении боевой задачи, поэтому заботой о военным городках должны заняться депутаты.

«Там же наши избиратели. Мы должны помогать, и финансово, и через парламентский контроль», - заключил спикер Думы.

В свое Telegram-канале он уточнил, что решение взять шефство над военными городками уже принято.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился модернизировать военные городки Арктики, а также до 2024 года обновить инфраструктуру в районе базирования Северного флота в Мурманской области.

Путин поручил построить новые детские сады, школы, медицинские и культурно-досуговые учреждения, а также создать новые рабочие места в регионе.

Политика,Общество,Армия,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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