Депутаты Госдумы взяли шефство над военными городками

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты взяли под опеку военные городки. Свое выступление на заседании Госдумы он опубликовал в Telegram.

«Нам надо всем, независимо от того, кто относится к какой фракции, взять под опеку военные городки, медицину взять, вот здесь наша помощь нужна, в каком состоянии объекты культуры, гарнизонный дом офицеров, школа», - заявил Володин.

Он подчеркнул, что сейчас Минобороны полностью сосредоточено на решении боевой задачи, поэтому заботой о военным городках должны заняться депутаты.

«Там же наши избиратели. Мы должны помогать, и финансово, и через парламентский контроль», - заключил спикер Думы.

В свое Telegram-канале он уточнил, что решение взять шефство над военными городками уже принято.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился модернизировать военные городки Арктики, а также до 2024 года обновить инфраструктуру в районе базирования Северного флота в Мурманской области.