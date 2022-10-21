Белоруссия анонсировала новое соглашение с Россией

Правительство Белоруссии подтвердило необходимость заключения соглашения между министерством по чрезвычайным ситуациям республики и Росавиацией о сотрудничестве в области авиапоиска и спасания, соответствующий документ подписан первым вице-премьером Белоруссии Николаем Снопковым.

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Предложение о сотрудничестве с Россией поступило от МЧС Белоруссии, оно согласовано с МИД республики, минюстом и минтрансом, передает ТАСС.

Соглашения будет заключено между МЧС и Федеральным агентством воздушного транспорта России, постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале.