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32 минуты назад

Белоруссия анонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в области авиапоиска и спасания

Деловая газета "Взгляд"

Правительство Белоруссии подтвердило необходимость заключения соглашения между министерством по чрезвычайным ситуациям республики и Росавиацией о сотрудничестве в области авиапоиска и спасания, соответствующий документ подписан первым вице-премьером Белоруссии Николаем Снопковым.

Белоруссия анонсировала новое соглашение с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложение о сотрудничестве с Россией поступило от МЧС Белоруссии, оно согласовано с МИД республики, минюстом и минтрансом, передает ТАСС.

Соглашения будет заключено между МЧС и Федеральным агентством воздушного транспорта России, постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

До этого правительство РФ одобрило проект соглашения с Белоруссией о единых правилах конкуренции.

Политика,Минтранс РФ,Росавиация,Правительство РФ,
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