Российский посол обвинил США в переходе всех красных линий

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24» выступил с обвинениями в адрес США, отметив, что они перешли все возможные красные линии, которые были обозначены Москвой, сообщает ТАСС.

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«Они давно перешли эти красные линии», — заявил российский дипломат.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что США не разделяют оценку Антонова о том, что у них отсутствуют каналы коммуникации с Москвой. По его словам, у Вашингтона «есть способы» донести послания до России.