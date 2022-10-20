В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
52 минуты назад

Российский посол обвинил США в переходе всех красных линий

Lenta.ruиещё 2

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24» выступил с обвинениями в адрес США, отметив, что они перешли все возможные красные линии, которые были обозначены Москвой, сообщает ТАСС.

Российский посол обвинил США в переходе всех красных линий
Фото: ТАССТАСС

«Они давно перешли эти красные линии», — заявил российский дипломат.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что США не разделяют оценку Антонова о том, что у них отсутствуют каналы коммуникации с Москвой. По его словам, у Вашингтона «есть способы» донести послания до России.

Помимо этого, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США допускают возможность применения новых санкций в отношении России и Ирана на фоне их военно-технического сотрудничества.

Политика,Нед Прайс,Джон Кирби,Анатолий Антонов,Госдеп США,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители