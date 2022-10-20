Песков рассказал о разговоре Путина и Шойгу

Президент России Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу , сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . Таким образом представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос.

Путин прибыл на полигон, где готовят мобилизованных вместе с министром обороны, чтобы пообщаться с военными. Президент проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

На полигоне Путин пострелял из снайперской винтовки, посмотрел преодоление десантно-штурмовой полосы, а также упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою. Кроме того, во время визита на полигон Путин заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки, а также боевого слаживания в составе подразделений.