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26 минут назад

Песков рассказал о разговоре Путина и Шойгу

News.ru

Президент России Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос.

Песков рассказал о разговоре Путина и Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разумеется, — сказал Песков.

Путин прибыл на полигон, где готовят мобилизованных вместе с министром обороны, чтобы пообщаться с военными. Президент проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Путин и Шойгу посетили мобилизованных в Рязанской области

На полигоне Путин пострелял из снайперской винтовки, посмотрел преодоление десантно-штурмовой полосы, а также упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою. Кроме того, во время визита на полигон Путин заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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