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24 минуты назад

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму

Lenta.ru

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Государственную Думу. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в Telegram.

В ГД внесен пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и сведений, побуждающих к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Уточняется, что административные штрафы за пропаганду ЛГБТ среди взрослых могут составить до 4 миллионов рублей. Кроме того, штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних составят до 5 миллионов рублей.

Политика,Петр Толстой,Госдума,
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