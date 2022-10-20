В ГД внесен пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Государственную Думу. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в Telegram.

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Согласно документу, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и сведений, побуждающих к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.