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26 минут назад

МИД РФ отреагировал на отставку Лиз Трасс

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она отметила, что такого главы правительства у Соединенного Королевства еще не было.

МИД РФ отреагировал на отставку Лиз Трасс
Фото: EPA\TACCEPA\TACC

Захарова подчеркнула, что «такого позора [зачеркнуто] премьера Британия ещё не знала».

По ее оценке, короткое правление Трасс мировое сообщество все же запомнит. В частности, в памяти останутся ее чрезмерная безграмотность, а также фотография в каске на современном танке.

Лиз Трасс подала в отставку

Кроме того, не забудется то, что королева Великобритании Елизавета II скончалась практически сразу после аудиенции с новым премьером.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс подала в отставку с поста премьера. Она покинет свой кабинет после того, как будет выбран преемник.

Политика,Елизавета II,Мария Захарова,МИД России,
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