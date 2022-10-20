МИД РФ отреагировал на отставку Лиз Трасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Она отметила, что такого главы правительства у Соединенного Королевства еще не было.

Фото: EPA\TACC EPA\TACC

Захарова подчеркнула, что «такого позора [зачеркнуто] премьера Британия ещё не знала».

По ее оценке, короткое правление Трасс мировое сообщество все же запомнит. В частности, в памяти останутся ее чрезмерная безграмотность, а также фотография в каске на современном танке.

Кроме того, не забудется то, что королева Великобритании Елизавета II скончалась практически сразу после аудиенции с новым премьером.