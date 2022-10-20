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24 минуты назад

В Белоруссии заявили о переходе противостояния с Западом в горячую фазу

Lenta.ruиещё 2

В Белоруссии заявили о переходе противостояния с Западом в горячую фазу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Напряженность в противостоянии с Западом перешла в горячую фазу, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Как уточняет БЕЛТА, с таким заявлением глава оборонного ведомства выступил в ходе встречи с коллективом ОАО «Гродно Азот» и идеологическим активом организаций Гродно по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.

Комментируя текущую ситуацию, Хренин отметил, что эскалация напряженности была заметна и год назад.

«Еще год назад мы видели нарастающую напряженность в противостоянии стран Запада со странами, не желающими поступиться своим суверенитетом, стать колониями западной цивилизации», — сказал министр, добавив, что власти европейских стран игнорировали все призывы Минска и предложенные главой государства инициативы, направленные на разрядку напряженности.

По словам Хренина, нагнетание обстановки продолжалось целенаправленно.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам для спокойной жизни «сжать зубы» и делать то, что он говорит.

20 октября белорусский лидер заявил, что хочет провести предстоящие выборы по новым правилам. Лукашенко отметил, что избирательная кампания 2024 года будет тяжелой из-за международной обстановки и информационных атак.

Политика,Виктор Хренин,Александр Лукашенко,
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